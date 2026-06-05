L'Erede, la puntata del 5 giugno in streaming

La seconda puntata della nuova serie turca L'Erede (Halef) è andata in onda in prima serata su Canale 5 ha debuttato venerdì 5 giugno. Le puntate della serie con İlhan Şen (Love, Reason, Get Even), Aybüke Pusat (Everywhere I Go, Dreams and Realities) e Biran Damla Yılmaz (Forbidden Fruit) sono disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.
Nel video qui sopra, potete vedere la puntata del 5 giugno di L'Erede.
Akif uccide suo padre strangolandolo in un abbraccio. Hatçik vede la drammatica scena dalla finestra.
Tra Serhat e Yildiz si celebra il rito religioso che avrebbe dovuto porre fine alla faida fra le due famiglie, ma durante i festeggiamenti, arriva Melek con i suoi genitori. La situazione diventa immediatamente tesa: Asir punta la pistola contro Serhat e poi Yildiz contro Melek.
Hatçik viene rapita da Yusuf su ordine di Akif e portata lontano.
Alla villa Yildiz cerca di farsi rispettare come sposa.
Nergis riappare per parlare con Sultan. Teme che la neonata che Sultan anni prima aveva abbandonato davanti all'ambulatorio dove lei lavorava possa essere la sorella di Serhat.
Serhat va a trovare Melek e le regala una pietra, confessandole che qualcuno gliel'aveva portata dopo che lei l'aveva vista al mercato. Melek rimane turbata da questa dimostrazione di potere della famiglia di Serhat.
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