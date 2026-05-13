Grande Fratello Vip 2026, quando va in onda la semifinale

La semifinale del Grande Fratello Vip 2026 va in onda venerdì 15 maggio in prima serata su Canale 5. L'appuntamento con il reality show si fa sempre più ravvicinato verso la fase conclusiva della stagione, con tre concorrenti che hanno già conquistato ufficialmente un posto nella finale.

Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo sono i finalisti già ufficializzati. Rimane ancora aperto il ballottaggio per il quarto posto in finale. Renato Biancardi e Raul Dumitras sono finiti al televoto al termine della puntata di martedì 12 maggio, ma la corsa per la finale coinvolge ancora Adriana Volpe, Raimondo Todaro e Francesca Manzini.