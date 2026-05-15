Sono due i vip che si sono sfidati al televoto: Raul Dumitras e Renato Biancardi. All'inizio della puntata, Ilary Blasi raduna i due vip nella Nuvola per confrontarsi con loro e comunicare che entrambi andranno in studio per scoprire il verdetto. Mentre Raul e Renato sono in studio, Ilary ha fatto il suo ingresso nella Casa con la busta d'oro contenente il risultato del televoto.

Il nome del quarto finalista del Grande Fratello Vip viene annunciato da Ilary Blasi dalla Casa, dopo che Raul e Renato si sono confrontati in studio con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Ad aggiudicarsi un posto in finale è Raul Dumitras.

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