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Grande Fratello VIP

IL VERDETTO15 maggio 2026

Grande Fratello Vip, Raul Dumitras è il quarto finalista

Nel corso della puntata del GF Vip in onda il 15 maggio, il risultato del televoto ha decretato il quarto finalista di questa edizione
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Raul Dumitras
Raul Dumitras

Nel corso della puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 venerdì 15 maggio, Ilary Blasi comunica il risultato del televoto che decreta il quarto finalista di questa edizione del reality.

Dopo Antonella Elia, Alessandra Mussolini e Lucia Ilardo chi accederà alla finale del reality?

Grande Fratello Vip 2026, chi è il quarto finalista?

Sono due i vip che si sono sfidati al televoto: Raul Dumitras e Renato Biancardi. All'inizio della puntata, Ilary Blasi raduna i due vip nella Nuvola per confrontarsi con loro e comunicare che entrambi andranno in studio per scoprire il verdetto. Mentre Raul e Renato sono in studio, Ilary ha fatto il suo ingresso nella Casa con la busta d'oro contenente il risultato del televoto.

Il nome del quarto finalista del Grande Fratello Vip viene annunciato da Ilary Blasi dalla Casa, dopo che Raul e Renato si sono confrontati in studio con le opinioniste Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici.

Ad aggiudicarsi un posto in finale è Raul Dumitras.

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