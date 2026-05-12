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Grande Fratello VIP

NOMINATION13 maggio 2026

Grande Fratello Vip, le nomination della puntata del 12 maggio

Al termine della puntata del GF Vip in onda il 12 maggio, ecco il risultato delle nomination
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Grande Fratello Vip, chi è in nomination il 12 maggio
Grande Fratello Vip, chi è in nomination il 12 maggio

Alla fine della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 12 maggio, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.

Il risultato di queste nomination decreterà i candidati a diventare il quarto finalista del GF Vip 2026.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip il 12 maggio

Alla fine della puntata di martedì 12 maggio, tutti i vip votano in maniera palese.

Ilary Blasi spiega ai concorrenti che il prossimo televoto decreterà il quarto finalista del GF Vip. I concorrenti devono scegliere chi, secondo loro, merita di andare in finale. I più votati si sfideranno al televoto.

Dopo le nomination palesi, le tre finaliste raggiungono gli altri vip nella Nuvola e spiegano chi, secondo loro, merita la finale.

Renato Biancardi e Raul Dumitras sono in nomination. Chi sarà il quarto finalista?

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