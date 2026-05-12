Alla fine della sedicesima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda su Canale 5 martedì 12 maggio, Ilary Blasi comunica il risultato delle nomination.
Il risultato di queste nomination decreterà i candidati a diventare il quarto finalista del GF Vip 2026.
Alla fine della puntata di martedì 12 maggio, tutti i vip votano in maniera palese.
Ilary Blasi spiega ai concorrenti che il prossimo televoto decreterà il quarto finalista del GF Vip. I concorrenti devono scegliere chi, secondo loro, merita di andare in finale. I più votati si sfideranno al televoto.
Dopo le nomination palesi, le tre finaliste raggiungono gli altri vip nella Nuvola e spiegano chi, secondo loro, merita la finale.
Renato Biancardi e Raul Dumitras sono in nomination. Chi sarà il quarto finalista?