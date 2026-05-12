Grande Fratello Vip, chi è in nomination il 12 maggio

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip il 12 maggio

Alla fine della puntata di martedì 12 maggio, tutti i vip votano in maniera palese.

Ilary Blasi spiega ai concorrenti che il prossimo televoto decreterà il quarto finalista del GF Vip. I concorrenti devono scegliere chi, secondo loro, merita di andare in finale. I più votati si sfideranno al televoto.

Dopo le nomination palesi, le tre finaliste raggiungono gli altri vip nella Nuvola e spiegano chi, secondo loro, merita la finale.

Renato Biancardi e Raul Dumitras sono in nomination. Chi sarà il quarto finalista?

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