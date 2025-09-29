Mediaset Infinity logo
30 settembre 2025

Grande Fratello, chi sono i concorrenti entrati nella prima puntata

Scopriamo tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa durante la prima puntata del Grande Fratello 2025

Condividi:

Simona Ventura ha dato il benvenuto a dodici concorrenti nel corso della prima puntata del Grande Fratello 2025.

Chi è entrato nella prima puntata del Grande Fratello?

Anita Mazzotta ha 26 anni, originaria di Brindisi, oggi vive a Milano dove lavora come piercer. Sportiva, ha una grande passione per il baseball.

Donatella Mercoledisanto, 46 anni, casalinga pugliese, si definisce “spumeggiante”. È felicemente sposata con Andrea, che chiama “il sole della mia vita”.

Omer Elomari, 26 anni, nato in Siria, vive in Valtellina dove lavora come consulente aziendale. Cresciuto con la passione per la palestra trasmessagli dal padre, allenatore di Muay Thai, porta con sé una storia di vita segnata dalla guerra e dal trasferimento in Italia.

Francesca Carrara ha 43 anni, è una restauratrice e tappezziera romana. Entra nella Casa insieme al figlio Simone De Bianchi.

Benedetta Stocchi, salumiera di professione, si presenta come “la norcina più bella d’Italia”. È soprannominata “Spaccacuori” perché, pur essendo molto corteggiata, non sceglie mai nessuno.

Matteo Azzali, 47 anni, ex pugile, ha dedicato la sua vita alla boxe. Un grave incidente ha stroncato la sua carriera, ma oggi il suo obiettivo è trasformare quella ferita in una rinascita, aiutando i ragazzi meno fortunati attraverso lo sport.

Giulio Carotenuto, odontoiatra dal carattere solare, si definisce allegro e ottimista. Vuole portare sorrisi e leggerezza nella Casa, ma ammette anche di cercare l’amore. Non ha ancora trovato la donna giusta perché, come afferma lui stesso, non vuole “accontentarsi”.

Giulia Soponariu, 19 anni, studentessa di Economia e Statistica all’Università di Torino. Alta 1,83, fa la modella da quando aveva 14 anni. È la più giovane del gruppo e si descrive come una ragazza solare, ironica e un po’ “cringiona”, come la chiamano i suoi fratelli.

Domenico D’Alterio, 31 anni, operaio di Scampia, è papà di una bambina di nome Paola e compagno di Valentina, racconta di avere iniziato a lavorare a 15 anni facendo i mestieri più umili. Per lui l’ingresso al Grande Fratello è già una grande vittoria.

Grazia Kendi, 25 anni, di Milano, è molto attiva sui social e posa per campagne promozionali. Si definisce buona con chi lo merita, ma avverte che con chi non la rispetterà saprà essere “una grande problematica”.

Francesco Rana, 29 anni, originario di Giovinazzo, lavora come agente di polizia locale. Dopo cinque anni di provini, finalmente realizza il sogno di entrare nella Casa.

Jonas Pepe, 24 anni, romano, studente di Scienze Politiche, lavora anche come modello.

Nella seconda puntata di lunedì 6 ottobre nuovi concorrenti faranno il loro ingresso nella Casa del Grande Fratello.

