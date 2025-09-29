Donatella Mercoledisanto entra nella Casa del Grande Fratello

Dopo Anita Mazzotta, la seconda concorrente a entrare nella Casa del Grande Fratello è Donatella Mercoledisanto.

Prima di varcare la porta rossa dichiara: "Non ci credo, non lo so, dove sto? Mio marito Andrea mi manca tanto. Quando mi hai comunicato che sarei stata una concorrente, io in 31 anni non l’ho mai visto piangere. Mi è venuto un dubbio in questi giorni: starà piangendo di gioia o perché me ne vado?"

Donatella Mercoledisanto

Donatella ha 46 anni, originaria della Puglia. Si descrive con un solo aggettivo: "spumeggiante". Casalinga, è felicemente sposata con Andrea, che definisce “il sole della mia vita”.

Racconta che con suo marito non ci si annoia mai, così come con lei: "Ma stai scherzando? Anche con me non ci si annoia mai".

Per tenersi in forma, Donatella punta tutto sull’attività fisica.

