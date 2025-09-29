Anita Mazzotta entra nella Casa del Grande Fratello

Anita Mazzotta è la prima concorrente a varcare la porta rossa del Grande Fratello 2025

La prima concorrente a entrare nella Casa del Grande Fratello è Anita Mazzotta.

Poco prima di varcare la porta rossa, la prima inquilina dichiara: "Siamo qua per divertirci".

Anita ha 26 anni, è nata a Brindisi ma oggi vive a Milano, dove lavora come piercer. Tra le sue passioni c’è il baseball.

Anita Mazzotta

La sua storia familiare è segnata dalla separazione dei genitori: dopo quel momento, Anita è andata a vivere con la madre e il fratello a casa dei nonni.

Attualmente è single e dichiara di non sentirsi pronta per intraprendere una relazione.

Con il suo ingresso, Anita Mazzotta apre ufficialmente la nuova edizione del reality di Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE