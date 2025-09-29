Anita Mazzotta entra nella Casa del Grande Fratello
Anita Mazzotta è la prima concorrente a varcare la porta rossa del Grande Fratello 2025
La prima concorrente a entrare nella Casa del Grande Fratello è Anita Mazzotta.
Poco prima di varcare la porta rossa, la prima inquilina dichiara: "Siamo qua per divertirci".
Anita ha 26 anni, è nata a Brindisi ma oggi vive a Milano, dove lavora come piercer. Tra le sue passioni c’è il baseball.
La sua storia familiare è segnata dalla separazione dei genitori: dopo quel momento, Anita è andata a vivere con la madre e il fratello a casa dei nonni.
Attualmente è single e dichiara di non sentirsi pronta per intraprendere una relazione.
Con il suo ingresso, Anita Mazzotta apre ufficialmente la nuova edizione del reality di Canale 5.
Leggi anche
CONCORRENTI
Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello
Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello
NELLA CASA
Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre
Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre
CHI SALVARE?
Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto
Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto