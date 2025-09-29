Mediaset Infinity logo
Grande Fratello
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Grande Fratello
CONCORRENTI
29 settembre 2025

Anita Mazzotta entra nella Casa del Grande Fratello

Anita Mazzotta è la prima concorrente a varcare la porta rossa del Grande Fratello 2025

Condividi:

La prima concorrente a entrare nella Casa del Grande Fratello è Anita Mazzotta.

Poco prima di varcare la porta rossa, la prima inquilina dichiara: "Siamo qua per divertirci".

Anita ha 26 anni, è nata a Brindisi ma oggi vive a Milano, dove lavora come piercer. Tra le sue passioni c’è il baseball.

Anita Mazzotta
Anita Mazzotta

La sua storia familiare è segnata dalla separazione dei genitori: dopo quel momento, Anita è andata a vivere con la madre e il fratello a casa dei nonni.

Attualmente è single e dichiara di non sentirsi pronta per intraprendere una relazione.

Con il suo ingresso, Anita Mazzotta apre ufficialmente la nuova edizione del reality di Canale 5.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

CONCORRENTI

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

Cos'è successo al Grande Fratello nella prima puntata?

NELLA CASA

Cos'è successo al Grande Fratello nella prima puntata?

Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre

Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre

Grande Fratello, chi è al televoto il 29 settembre

CHI SALVARE?

Grande Fratello, chi è al televoto il 29 settembre

Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto

Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto

GF, chi sono i concorrenti della prima puntata

CONCORRENTI

GF, chi sono i concorrenti della prima puntata

Scopriamo tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa durante la prima puntata del GF

Scopriamo tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa durante la prima puntata del GF

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity