Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi entrano nella Casa del Grande Fratello
Al Grande Fratello 2025 entrano insieme come unico concorrente Francesca Carrara, 43 anni, restauratrice romana, e il figlio Simone De Bianchi
Una delle prime sorprese della prima puntata del Grande Fratello 2025 è stata l’ingresso di Francesca Carrara e del figlio Simone De Bianchi, presentati da Simona Ventura come un concorrente unico.
Simone dichiara: "Paurissima, emozionatissimo e ormai è un po’ di tempo che aspetto questo momento. Ci siamo!".
Un volto che alcuni spettatori ricordano: da bambino ha infatti interpretato il ruolo del figlio di Paola Cortellesi nel film di successo Come un gatto in tangenziale.
Sua madre Francesca, ignara fino all’ultimo che avrebbe condiviso con il figlio questa avventura, esclama: "Per tutte le donne!".
Francesca Carrara ha 43 anni, è una restauratrice e tappezziera e viene da Roma. La sua storia personale è segnata dalla scoperta di un tradimento da parte del padre dei suoi figli, che ha portato alla separazione. Francesca ha affrontato i conseguenti sensi di colpa e ha scelto di assumere il doppio ruolo di mamma e papà, per garantire serenità e stabilità a Simone e Ilaria.
