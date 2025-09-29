Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Giulio Carotenuto entrano nella Casa del Grande Fratello

La Casa del Grande Fratello 2025 accoglie tre nuovi concorrenti: Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Giulio Carotenuto.

Benedetta lavora come salumiera e si presenta definendosi "la norcina più bella d’Italia". È conosciuta anche con il soprannome di "Spaccacuori", perché, pur essendo molto corteggiata, non sceglie mai nessuno. Il suo ingresso al reality è stato una sorpresa: l’annuncio è arrivato mentre era impegnata al lavoro nella sua salumeria.

47 anni, pugile, Matteo ha dedicato la vita alla boxe. Un grave incidente ha interrotto bruscamente la sua carriera, ma oggi il suo obiettivo è trasformare quella esperienza in un’occasione di rinascita, offrendo ai ragazzi meno fortunati un’opportunità di riscatto attraverso lo sport.

Giulio è un odontoiatra noto per il suo fascino e il suo carattere solare. Si definisce allegro e determinato a portare sorrisi e buon umore nella Casa. Oltre all’avventura televisiva, Giulio confessa di avere un sogno preciso: innamorarsi. Finora non ha trovato la donna ideale perché, come dice lui stesso, non vuole "accontentarsi".

