29 settembre 2025

Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Giulio Carotenuto entrano nella Casa del Grande Fratello

Al Grande Fratello 2025 entrano la salumiera Benedetta Stocchi, il pugile Matteo Azzali e l’odontoiatra Giulio Carotenuto

La Casa del Grande Fratello 2025 accoglie tre nuovi concorrenti: Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Giulio Carotenuto.

Benedetta lavora come salumiera e si presenta definendosi "la norcina più bella d’Italia". È conosciuta anche con il soprannome di "Spaccacuori", perché, pur essendo molto corteggiata, non sceglie mai nessuno. Il suo ingresso al reality è stato una sorpresa: l’annuncio è arrivato mentre era impegnata al lavoro nella sua salumeria.

Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Giulio Carotenuto sulla passerella del Grande Fratello
Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Giulio Carotenuto

47 anni, pugile, Matteo ha dedicato la vita alla boxe. Un grave incidente ha interrotto bruscamente la sua carriera, ma oggi il suo obiettivo è trasformare quella esperienza in un’occasione di rinascita, offrendo ai ragazzi meno fortunati un’opportunità di riscatto attraverso lo sport.

Giulio è un odontoiatra noto per il suo fascino e il suo carattere solare. Si definisce allegro e determinato a portare sorrisi e buon umore nella Casa. Oltre all’avventura televisiva, Giulio confessa di avere un sogno preciso: innamorarsi. Finora non ha trovato la donna ideale perché, come dice lui stesso, non vuole "accontentarsi".

