Jonas Pepe entra nella Casa del Grande Fratello
Jonas Pepe, 24enne studente romano di Scienze Politiche e modello, è un concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025
L'ultimo concorrente a entrare nella Casa del Grande Fratello 2025 durante la prima puntata della nuova edizione è Jonas Pepe, al secolo Matteo Jonas Pepe, 24 anni, romano, studente di Scienze Politiche prossimo alla laurea e con la passione per la moda, tanto da lavorare anche come modello.
Poco prima dell’ingresso, Jonas racconta: "Jonas è la parte vera di me, più viva, animale, è la parte più libera da pregiudizi. Matteo è un po’ più imbarazzato".
Nella sua presentazione spiega di avere un carattere forte e competitivo, che paragona alla capra: un animale che continua a lottare senza arrendersi.
Jonas racconta di avere bisogno di compagnia, specialmente durante le lunghe ore di studio, e che proprio la socialità sarà un punto di forza nel percorso all’interno della Casa.
