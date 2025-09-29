Mediaset Infinity logo
CONCORRENTI
29 settembre 2025

Domenico D'Alterio in lacrime per la figlia Paola prima di entrare nella Casa del Grande Fratello

Domenico D’Alterio, operaio di Scampia, è un concorrente ufficiale del Grande Fratello 2025

Un nuovo volto entra nella Casa del Grande Fratello 2025: si tratta di Domenico D’Alterio, un operaio di 31 anni residente a Scampia.

Domenico ha iniziato a lavorare a soli 15 anni svolgendo una moltitudine di mestieri umili, fino ad arrivare oggi al lavoro stabile da operaio, che termina ogni giorno alle 4:30 del mattino. Ma la sua "seconda giornata" comincia subito dopo, quando dedica tempo ed energie alle sue passioni e, soprattutto, agli affetti più cari: la figlia Paola e la compagna Valentina, che considera la sua forza e la sua gioia quotidiana.

Amante della musica, Domenico si definisce parte del "popolo che non ha mai vinto nella vita", e proprio per questo la sua partecipazione al Grande Fratello rappresenta per lui una vittoria personale.

Domenico D'Alterio
Domenico D'Alterio

L’emozione di Domenico si vede già in camerino, quando, commosso, ha salutato la figlia Paola. All’interno del suo zainetto trova una busta con un messaggio: "Papà sei un concorrente del Grande Fratello".

Prima di entrare nella Casa, Domenico commenta: "È il sogno di una vita partecipare a questo programma. Ancora non ci credo. Per me questa è una vittoria".

