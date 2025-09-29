Omer Elomari entra nella Casa del Grande Fratello
Omer Elomari è il primo concorrente uomo del Grande Fratello 2025
Il primo concorrente uomo a entrare nella Casa del Grande Fratello 2025 è Omer Elomari, 26 anni.
Poco prima di attraversare la porta rossa, Omer racconta: "Mi aspetto una bellissima esperienza, di conoscere tanta gente. Sono in Italia da un anno e tre mesi. Ho studiato l’italiano prima di venire qui. Parlo arabo, turco, inglese e italiano".
Omer è nato in Siria e oggi vive in Valtellina, dove lavora come consulente aziendale.
La passione per la palestra lo accompagna da quando era bambino, trasmessa dal padre, allenatore di Muay Thai.
Con lo scoppio della guerra in Siria, lui e la sua famiglia si sono trasferiti in Turchia, dove ha svolto diversi lavori, prima di scegliere di venire a vivere in Italia.
Oggi Omer si definisce single, ama le donne e si considera un romantico elegante.
Leggi anche
CONCORRENTI
Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello
Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello
NELLA CASA
Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre
Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre
CHI SALVARE?
Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto
Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto