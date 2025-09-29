Cos'è successo al Grande Fratello nella prima puntata del 29 settembre?
Dai concorrenti del GF 2025 al primo televoto di questa edizione, ecco le ultime notizie sulla prima puntata del 29 settembre
Lunedì 29 settembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata del Grande Fratello 2025 condotta da Simona Ventura. Ecco cos'è successo durante la diretta su Canale 5.
La puntata si apre con una clip in stile 2001: Odissea nello Spazio: "Fu così che una sera di settembre del 2000, dieci eroi quotidiani varcarono la porta rossa, e da quel momento la televisione varcò per sempre", recita Simona Ventura mentre scorrono le immagini storiche del reality.
Dopo l'ingresso della conduttrice in studio, accolta calorosamente dal pubblico, Simona Ventura presenta la prima concorrente ufficiale del Grande Fratello: si tratta della "casalinga" Anita Mazzotta.
È poi il turno della pugliese Donatella Mercoledisanto, che raggiunge Anita nella Casa. Primo concorrente uomo a entrare nella Casa è invece il turco Omer Elomari.
Simona Ventura continua a presentare gli altri concorrenti della prima puntata: Francesca Carrara e il figlio Simone De Bianchi, Benedetta Stocchi, Matteo Azzali e Giulio Carotenuto.
Ma non finisce qui: per Domenico D'Alterio c'è la figlia Paola ad annunciargli di essere un concorrente ufficiale.
Gli ultimi concorrenti a entrare nella Casa durante la prima puntata sono Grazia Kendi, Francesco Rana e Jonas Pepe.
A chiusura di puntata, Simona Ventura annuncia che tutti i concorrenti finiscono al televoto tranne Giulio Carotenuto, che rinuncia all’immunità per riportare l’acqua calda nella Casa.
Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello
Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto
Scopriamo tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa durante la prima puntata del GF