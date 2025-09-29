Simona Ventura inaugura il Grande Fratello 2025: "Il passato si fonde con il futuro"

Lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la prima puntata del Grande Fratello, affidata alla conduzione di Simona Ventura.

La serata si apre con una clip evocativa in stile 2001: Odissea nello Spazio, accompagnata dalle parole della conduttrice che hanno ripercorso la storia del reality più longevo della televisione italiana: "Fu così che una sera di settembre del 2000, dieci eroi quotidiani varcarono la porta rossa, e da quel momento la televisione varcò per sempre. Sono passati 25 anni di emozioni, colpi di scena, lacrime e risate che hanno scandito la vita di ognuno di noi. E ora il passato si fonde con il futuro nell'alba di un nuovo Grande Fratello che inizia da qui, tutti insieme per un nuovo inizio, si parte!".

Simona Ventura

Simona Ventura saluta poi chi l’ha preceduta alla guida del programma: "Io voglio salutare, abbracciare e ringraziare chi l’ha condotto in questi sei anni, il mio grande amico Alfonso Signorini. Grazie Alfo! Grazie dei tuoi messaggi e della tua vicinanza".

