Mediaset Infinity logo
Grande Fratello
Catalogo
Dirette Tv
Channels
Cerca
Grande Fratello
NELLA CASA
29 settembre 2025

Simona Ventura inaugura il Grande Fratello 2025: "Il passato si fonde con il futuro"

Prima puntata del Grande Fratello 2025 su Canale 5: Simona Ventura apre con un omaggio alla storia del reality e ringrazia Alfonso Signorini

Condividi:

Lunedì 29 settembre, in prima serata su Canale 5, va in onda la prima puntata del Grande Fratello, affidata alla conduzione di Simona Ventura.

La serata si apre con una clip evocativa in stile 2001: Odissea nello Spazio, accompagnata dalle parole della conduttrice che hanno ripercorso la storia del reality più longevo della televisione italiana: "Fu così che una sera di settembre del 2000, dieci eroi quotidiani varcarono la porta rossa, e da quel momento la televisione varcò per sempre. Sono passati 25 anni di emozioni, colpi di scena, lacrime e risate che hanno scandito la vita di ognuno di noi. E ora il passato si fonde con il futuro nell'alba di un nuovo Grande Fratello che inizia da qui, tutti insieme per un nuovo inizio, si parte!".

Simona Ventura
Simona Ventura

Simona Ventura saluta poi chi l’ha preceduta alla guida del programma: "Io voglio salutare, abbracciare e ringraziare chi l’ha condotto in questi sei anni, il mio grande amico Alfonso Signorini. Grazie Alfo! Grazie dei tuoi messaggi e della tua vicinanza".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE

Leggi anche

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

CONCORRENTI

Grande Fratello 2025, chi sono i concorrenti

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

Scopriamo chi sono i concorrenti ufficiali della nuova edizione del Grande Fratello

Cos'è successo al Grande Fratello nella prima puntata?

NELLA CASA

Cos'è successo al Grande Fratello nella prima puntata?

Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre

Le ultime notizie sulla prima puntata del GF in onda il 29 settembre

Grande Fratello, chi è al televoto il 29 settembre

CHI SALVARE?

Grande Fratello, chi è al televoto il 29 settembre

Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto

Ecco i concorrenti che dovranno misurarsi al televoto

GF, chi sono i concorrenti della prima puntata

CONCORRENTI

GF, chi sono i concorrenti della prima puntata

Scopriamo tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa durante la prima puntata del GF

Scopriamo tutti i concorrenti che hanno varcato la porta rossa durante la prima puntata del GF

Copyright ©1999-2025 RTI Business Digital - RTI S.p.A.: p. iva 03976881007 - Sede legale: Largo del Nazareno 8, 00187 Roma. Uffici: Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (MI) - Cap. Soc. int. vers. € 500.000.007 - Gruppo MFE Media For Europe N.V. - Tutti i diritti riservati. Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.
Termini di servizioComitato Media e MinoriParental ControlRegolementazione per opere webPrivacy
Cookie policy
Cos'è Mediaset Infinity