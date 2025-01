Mercoledì 8 gennaio nuovo appuntamento con il Grande Fratello, giunto alla ventunesima puntata. È finita l'attesa per il provvedimento disciplinare annunciato ai concorrenti e per il quale è stato annullato il televoto che vedeva a rischio eliminazione Bernardo Cherubini, Helena Prestes, Shaila Gatta e Stefania Orlando. Ma non è tutto, perché gli inquilini hanno potuto riabbracciare Pamela Petrarolo, che dopo aver lasciato la Casa per ricongiungersi alla sua famiglia in un momento di difficoltà, è pronta a rientrare in gioco. La showgirl non è l'unica a varcare la porta rossa, dato che Maria Monsé potrà confrontarsi proprio con Pamela e con Ilaria Galassi. Ma oltre a tutto questo, non mancano sorprese e colpi di scena che riguardano Jessica Morlacchi, Maxime e Stefania Orlando.

Alfonso Signorini entra nella Casa per rimproverare i concorrenti

La puntata si apre con l'intervento diretto di Alfonso Signorini, che irrompe nella Casa per confrontarsi con i concorrenti e invitarli a vivere il reality in maniera corretta. "In quest'ultima settimana in particolare, ma da un po' di tempo in realtà, ci sono stati degli episodi che francamente hanno oltrepassato il limite e non potevamo restare a guardare", ha commentato il conduttore, che ha poi confermato i provvedimenti in arrivo.

Il ritorno di Pamela Petrarolo

Dopo l'intervento di Alfonso Signorini, i concorrenti hanno riabbracciato Pamela Petrarolo. La showgirl era stata costretta a lasciare il reality per gestire una situazione familiare difficile e a distanza di qualche giorno ha avuto modo di chiarire quanto accaduto e rientrare in gioco. "Mi siete mancati tantissimo, è stata dura per me abbandonare tutti voi ma sapete già che dovevo andare dalle mie figlie per capire se stessero bene. E stanno bene. C'è a casa una situazione da sistemare, ho sistemato quello che dovevo e sono tornata da voi".

Lo scontro tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi

La serata prosegue con un lungo confronto tra Helena Prestes e Jessica Morlacchi, chiamate nuovamente a chiarire le rispettive posizioni dopo l'episodio culminato con il lancio di un bollitore da parte della modella brasiliana. "Io non voglio più una convivenza forzata con delle persone con cui non mi trovo bene e che sono false con me", commenta in un primo momento Helena, che ammette di essere stanca degli attacchi subiti. "Questa non è una convivenza normale, abbiamo molta paura e io sarei molto felice se lei tornasse a casa", ribadisce Jessica con convinzione.

Stefania Orlando commenta la fine della sua storia d'amore

In Mistery, Stefania Orlando è chiamata a commentare la fine della sua storia d'amore con Simone Gianlorenzi. La concorrente spiega di aver trovato una persona in crisi dopo la sue esperienza al Grande Fratello Vip, nel 2020, assumendosi le sue responsabilità. "Non me l'aspettavo perché avrei voluto invecchiare con lui, però quando si ama si vuole veramente la felicità dell'altro e per me la cosa principale era che lui ritrovasse la sua serenità, perché era entrato in una profonda crisi e non volevo che stesse male". Quindi, Stefania si emoziona di fronte a una toccante lettera inviata proprio da Simone, con il quale oggi è in ottimi rapporti.

Il provvedimento disciplinare

Dopo la sorpresa riservata a Maxime Mbanda, in lacrime nel vedere il toccante videomessaggio dei figli, Alfonso Signorini legge l'atteso provvedimento disciplinare. "Per evitare che qualsiasi provvedimento possa sembrare inadeguato e ingiusto, Grande Fratello ha deciso di affidare al pubblico - come già avvenuto in altre occasioni - la possibilità di decidere il vostro destino, tenendo conto di questi fatti ma anche di tutta la vostra avventura nella Casa e della vostra storia personale. Il Grande Fratello ha deciso che siete in nomination d'ufficio. Andrete direttamente al televoto per l'eliminazione insieme ai nominati di stasera. E in queste nomination non avrete diritto di voto".

Jessica Morlacchi abbandona il Grande Fratello

Di fronte al provvedimento disciplinare letto dal conduttore, Jessica Morlacchi non è d'accordo e decide di abbandonare immediatamente il reality. "Credo che siamo su due livelli abbastanza diversi. Dal momento in cui io avessi risposto con la stessa modalità sarebbe stato anche giusto, ma questo non è successo. Per cui a me non sta bene e io decido di abbandonare".

Le nomination della ventunesima puntata

La puntata si è conclusa con le consuete nomination: oltre a Helena Prestes e Ilaria Galassi, finiscono al televoto Luca Calvani, Tommaso Franchi e Shaila Gatta. Spetta adesso al pubblico, attraverso il televoto, decidere chi eliminare in maniera definitiva.

