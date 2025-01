Al termine di una puntata ricca di sorprese, colpi di scena e confronti, anche la ventunesima puntata del Grande Fratello si è conclusa con le consuete nomination. Ecco chi è finito a rischio eliminazione durante l'appuntamento in onda mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5.

Chi è in nomination al Grande Fratello l'8 gennaio?

La serata è all'insegna delle recenti tensioni che hanno coinvolto Helena Prestes, Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi. Le tre concorrenti vengono raggiunte da un provvedimento disciplinare che le manda direttamente al televoto, per di più senza la possibilità di prendere parte alle nomination. Jessica Morlacchi, però, non accetta il comunicato e decide di abbandonare immediatamente il reality. Le altre due concorrenti, invece, dovranno misurarsi con gli inquilini finiti in nomination al termine della puntata: al televoto finiscono anche Luca Calvani, Tommaso Franchi e Shaila Gatta. Sarà dunque il pubblico da casa a votare per decidere chi eliminare.

