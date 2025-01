Jessica Morlacchi abbandona il Grande Fratello dopo il provvedimento disciplinare

Jessica Morlacchi decide di abbandonare la Casa del Grande Fratello dopo aver espresso il suo disaccordo sul provvedimento disciplinare letto da Alfonso Signorini. Dopo aver aperto la ventunesima puntata del reality intervenendo direttamente nella Casa per ammonire tutti gli inquilini, il conduttore ha letto il comunicato rivolto proprio a Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Ilaria Galassi per alcuni spiacevoli episodi registrati negli ultimi giorni. "Il limite, per diverse ragioni, è stato evidentemente superato in tutti e tre i casi", ha letto Alfonso Signorini, soffermandosi sui comportamenti delle singole concorrenti in questione. Il conduttore ha quindi proseguito, annunciando il provvedimento adottato dal reality: "Per evitare che qualsiasi provvedimento possa sembrare inadeguato e ingiusto, Grande Fratello ha deciso di affidare al pubblico - come già avvenuto in altre occasioni - la possibilità di decidere il vostro destino, tenendo conto di questi fatti ma anche di tutta la vostra avventura nella Casa e della vostra storia personale. Il Grande Fratello ha deciso che siete in nomination d'ufficio: andrete direttamente al televoto per l'eliminazione insieme ai nominati di stasera. E in queste nomination non avrete diritto di voto".

Jessica, però, non accetta il provvedimento e, prendendo le distanze dall'atteggiamento di Helena, decide di abbandonare immediatamente il Grande Fratello: "Credo che siamo su due livelli abbastanza diversi. Dal momento in cui io avessi risposto con la stessa modalità sarebbe stato anche giusto, ma questo non è successo. Per cui a me non sta bene e io decido di abbandonare". "Non è per essere stata mandata in nomination, ma per essere stata messa sullo stesso piano", ribadisce ancora la cantante nonostante i ripetuti tentativi degli inquilini e degli opinionisti di farle cambiare idea.

