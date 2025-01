Grande Fratello, Alfonso Signorini entra nella Casa: "Oltrepassato il limite della decenza"

La ventunesima puntata del Grande Fratello si apre con l'irruzione nella Casa da parte di Alfonso Signorini. All'inizio dell'appuntamento in onda mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5, il conduttore ha infatti rimproverato i concorrenti per una serie di spiacevoli episodi registrati negli ultimi giorni. "In quest'ultima settimana in particolare, ma da un po' di tempo in realtà, ci sono stati degli episodi che francamente hanno oltrepassato il limite e non potevamo restare a guardare - ha commentato il conduttore prima di varcare la famosa porta rossa - Per questo il Grande Fratello ha annullato il televoto in corso e questa sera verranno presi dei provvedimenti per chi queste azioni le ha perpetrate". Quindi, Alfonso Signorini si è rivolto direttamente agli inquilini del Grande Fratello: "Avete fatto e detto delle cose che certamente hanno oltrepassato il limite del buongusto e della decenza. Non mi piace fare il maestrino, però in questo caso ci vuole".

Chiedendo una puntata di "verità", il conduttore ha espresso tutto il suo dispiacere per quanto accaduto: "Avete lasciato che questa situazione degenerasse. Io non ho visto uno di voi, tra tanti, che abbia alzato la mano chiedendo Che cosa stiamo facendo? Però non basta perché ognuno di voi è responsabile di quello che è successo. La bella figura non l'avete fatta voi, non l'abbiamo fatta noi che lavoriamo a questo programma, non l'ho fatta io, che ci metto la faccia". E ancora: "Chiedetevi che cosa volete lasciare di voi". Parole ascoltate in silenzio da tutti i concorrenti, pronti a vivere una puntata che preannuncia provvedimenti per quanto accaduto. In particolare, i due episodi sotto esame riguardano la tensione che si è creata tra Ilaria Galassi ed Helena Prestes, ma anche tra la stessa modella brasiliana e Jessica Morlacchi. "Credo che la responsabilità sia solo mia", commenta Ilaria, riconoscendo come l'assenza di Pamela Petrarolo non l'abbia aiutata a gestire la situazione. "In tre mesi e mezzo non ho mai provocato nessuno e sono sempre stata nel mio. Quella è stata una serata difficile e mi dispiace aver aggredito Helena. Ho chiesto scusa".

