La forza di una donna
SERIE TV
18 agosto 2025

La forza di una donna, la puntata del 18 agosto in streaming

Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 18 agosto nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 18 agosto

La forza di una donna

Enver e Hatice comunicano a Bahar che finalmente potrà sottoporsi al trapianto di midollo perché è stato trovato un donatore. Bahar impazzisce di gioia e chiama Yeliz e Ceyda per festeggiare la splendida notizia. Poco dopo, però, Bahar scopre che sarà Sirin a donarglielo, così crolla in preda alla disperazione e esce di casa insieme a Ceyda e Arif.

I due sono preoccupati che Bahar possa rifiutare per via dei trascorsi con Sirin, ma fortunatamente la donna sa che l'orgoglio conta ben poco quando ci si trova faccia a faccia con la morte e, soprattutto, quando si hanno due bambini da crescere. Quindi accetta di buon grado l'opportunità e lo comunica anche a Enver. Hatice, dopo aver intuito la decisione della figlia, informa Jale che dovranno trovare un modo per convincere Sirin. La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17.15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

