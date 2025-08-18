Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda lunedì 18 agosto nel pomeriggio di Canale 5.

La forza di una donna: la trama del 18 agosto

Enver e Hatice comunicano a Bahar che finalmente potrà sottoporsi al trapianto di midollo perché è stato trovato un donatore. Bahar impazzisce di gioia e chiama Yeliz e Ceyda per festeggiare la splendida notizia. Poco dopo, però, Bahar scopre che sarà Sirin a donarglielo, così crolla in preda alla disperazione e esce di casa insieme a Ceyda e Arif.

I due sono preoccupati che Bahar possa rifiutare per via dei trascorsi con Sirin, ma fortunatamente la donna sa che l'orgoglio conta ben poco quando ci si trova faccia a faccia con la morte e, soprattutto, quando si hanno due bambini da crescere. Quindi accetta di buon grado l'opportunità e lo comunica anche a Enver. Hatice, dopo aver intuito la decisione della figlia, informa Jale che dovranno trovare un modo per convincere Sirin.

