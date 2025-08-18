Forbidden Fruit 2, le anticipazioni del 19 agosto
La nuova puntata della seconda stagione della nuova serie turca Forbidden Fruit andrà in onda martedì 19 agosto su Canale 5. Ecco tutte le anticipazioni
La nuova puntata della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma) andrà in onda martedì 19 agosto dalle 14:10 su Canale 5. Su Mediaset Infinity, potete vedere in streaming gratis le puntate di Forbidden Fruit già andate in onda, mentre di seguito trovate tutte le anticipazioni.
Alihan è geloso dell'intimità che si è creata tra Cem e Zeynep. Per scoprire i dettagli sul loro rapporto, invita Cem a cenare insieme.
Ender decide di far licenziare l'autista di Erim per far assumere al suo posto Kemal.
