Forbidden Fruit 2, il riassunto e le reazioni alla puntata del 18 agosto

I momenti più importanti dell'episodio della seconda stagione di Forbidden Fruit andato in onda il 18 agosto su Canale 5 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity

Nel nuovo episodio della seconda stagione della serie turca Forbidden Fruit, andato in onda lunedì 18 agosto su Canale 5 e disponibile in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ender e Kemal vogliono far lasciare Halit e Yildiz.

Cem dichiara il suo interesse amoroso per Zeynep. Tornata in ufficio, Zeynep spiega ad Alihan che vuole chiudere la storia con lui. Forbidden Fruit va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 14.10. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

