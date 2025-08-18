Mediaset Infinity logo
Forbidden Fruit
Forbidden Fruit
SERIE TV
18 agosto 2025

Forbidden Fruit 2, la puntata del 18 agosto in streaming

La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 18 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 18 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.

Halit (Talat Bulut) e Kemal (Sarp Can Koroglu) in Forbidden Fruit
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 18 agosto

Ender e Kemal si incontrano e pianificano di far lasciare Halit e Yildiz. Ender lo fa assumere come suo autista personale, così da poterlo far entrare in casa di Halit senza destare sospetti.

In azienda, Cem si accorge che Zeynep è giù di morale e le propone di fare una passeggiata all'aria aperta. Cem dichiara apertamente il suo interesse per Zeynep.

Quando torna in ufficio, Zeynep incontra Alihan e gli chiede come mai non si è presentato all'appuntamento. Lui le dà delle spiegazioni vaghe e la ragazza decide di chiudere la loro storia.

Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.

