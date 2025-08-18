Forbidden Fruit 2, la puntata del 18 agosto in streaming
La puntata di Forbidden Fruit 2, andata in onda il 18 agosto su Canale 5, è disponibile in streaming su Mediaset Infinity
La nuova puntata della serie turca Forbidden Fruit (Yasak Elma), giunta alla seconda stagione, è andata in onda lunedì 18 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Forbidden Fruit.
Forbidden Fruit 2, la trama della puntata del 18 agosto
Ender e Kemal si incontrano e pianificano di far lasciare Halit e Yildiz. Ender lo fa assumere come suo autista personale, così da poterlo far entrare in casa di Halit senza destare sospetti.
In azienda, Cem si accorge che Zeynep è giù di morale e le propone di fare una passeggiata all'aria aperta. Cem dichiara apertamente il suo interesse per Zeynep.
Quando torna in ufficio, Zeynep incontra Alihan e gli chiede come mai non si è presentato all'appuntamento. Lui le dà delle spiegazioni vaghe e la ragazza decide di chiudere la loro storia.
Forbidden Fruit 2 va in onda dal lunedì al venerdì alle 14.10 su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity.
