Grande Fratello, Pamela Petrarolo rientra in gioco: "Sono tornata da voi"

Al Grande Fratello, Pamela Petrarolo rientra ufficialmente in gioco. Durante la ventunesima puntata del reality, in onda mercoledì 8 gennaio, la showgirl ha varcato nuovamente la porta rossa, ricevendo l'abbraccio e il calore degli altri inquilini. Nella puntata del 30 dicembre, la concorrente aveva annunciato di dover lasciare la Casa per ricongiungersi alla sua famiglia "di fronte a un dolore grande". "Purtroppo devo abbandonare la Casa perché sono tre giorni, anche se forse non ve ne siete accorti, che ho dovuto combattere con questo dolore", aveva spiegato Pamela lasciando il reality. A distanza di pochi giorni, però, la donna è pronta a rientrare in gioco. "Sono molto emozionata, non pensavo che questa Casa mi mancasse così tanto", ha dichiarato Pamela prima di ricongiungersi agli altri concorrenti. Nel salone, invece, ha aggiunto: "Mi sembra di essere qui per la prima volta. Mi siete mancati tantissimo, è stata dura per me abbandonare tutti voi ma sapete già che dovevo andare dalle mie figlie per capire se stessero bene. E stanno bene. C'è a casa una situazione da sistemare, ho sistemato quello che dovevo e sono tornata da voi".

Prima di riabbracciare gli inquilini, la concorrente ha infine aggiunto: "Arriva tutto il bene che siamo e io sono felice di continuare questo viaggio insieme a voi". "Bentornata nella Casa del Grande Fratello - ha commentato Alfonso Signorini, con un'importante precisazione - Pamela torna a essere una concorrente ufficiale, però da questa sera sia Pamela sia Ilaria giocheranno da sole. Le Non è la Rai non esistono più, ma ci saranno due concorrenti".

