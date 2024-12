Nuovo colpo di scena al Grande Fratello, con Pamela Petrarolo costretta a lasciare il reality per motivi personali. "Purtroppo devo abbandonare la Casa perché sono tre giorni, anche se forse non ve ne siete accorti, che ho dovuto combattere con questo dolore", ha esordito Pamela, visibilmente emozionata nell'annunciare il suo ritiro. Quindi, la concorrente ha proseguito: "Io devo tornare dalle mie figlie, che in assoluto vengono prima di tutto. Davanti a un dolore grande devo correre a casa da tutta la mia famiglia, abbracciarla forte e combattere con loro questa cosa che spero finisca presto". "Nella vita ci sono delle priorità e in questo momento questa lo è", ha concluso.

Anche Alfonso Signorini ha voluto manifestare grande solidarietà con la showgirl, che lascia solo Ilaria Galassi a rappresentare il trio delle Non è la Rai: "Noi famiglia del Grande Fratello ti abbracciamo e ti siamo vicini in questo momento. E ti voglio personalmente ringraziare per come hai saputo vivere questa esperienza, perché sei stata veramente esemplare, con il tuo entusiasmo, il tuo coinvolgimento, con l'essere sempre disponibile al sorriso ma anche alla critica in modo gustosamente gossipparo ma anche costruttivo". "L'esperienza del Grande Fratello mi ha regalato la cosa più bella e inaspettata: l'amica che da sempre aspettavo nella mia vita, Pamela", ha aggiunto Jessica Morlacchi prima di salutare la showgirl.

