Ecco cosa succederà nel prossimo episodio della nuova serie Io sono Farah, in onda mercoledì 30 luglio su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity

Nella puntata di mercoledì 30 luglio di Io sono Farah, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Demet Özdemi - l'amata attrice turca che ha vestito i panni di Sanem in Daydreamer e Zeynep in My home my destiny - la giovane donna iraniana immigrata a Istanbul Farah assiste a un omicidio.

Io sono Farah: cosa succede il 30 luglio

Orhan e Mehmet continuano le ricerche di Farah, trovando una pista all'ospedale in cui la donna aveva curato Ali Galip. Controllando le videocamere di sorveglianza, infatti, vedono che Farah e Kerimsah sono stati portati via in auto da Tahir. Io sono Farah va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 15.45. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

