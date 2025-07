Il nuovo episodio della serie La forza di una donna con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk è disponibile in streaming su Mediaset Infinity

La nuova puntata de La forza di una donna, la nuova serie tv turca di Canale 5 con Ozge Ozpirincci e Caner Cindoruk, è andata in onda martedì 29 luglio nel pomeriggio di Canale 5. Nel video qui sopra, potete vedere la nuova puntata integrale della serie. Dopo la diretta televisiva, tutti gli episodi de La forza di una donna saranno disponibili in streaming gratis su Mediaset Infinity.

La forza di una donna: la trama del 29 luglio

Bahar in una scena di La forza di una donna

La malattia di Bahar sta continuando a progredire in modo inesorabile, e la donna si trova a vivere un'esperienza complessa, alternando momenti di profonda serietà a istanti di ironia. In questo difficile percorso, Bahar si sforza di accettare la realtà che questa situazione avrà ripercussioni significative non solo sulla sua vita, ma anche su quella delle persone a lei più care.

La consapevolezza di ciò la porta a riflettere su come le sue relazioni e il suo modo di vivere potrebbero cambiare drasticamente a causa della malattia. Nonostante le difficoltà, cerca di mantenere un certo senso dell'umorismo, che le permette di affrontare le sfide quotidiane con una prospettiva diversa. Tuttavia, la gravità della situazione rimane sempre presente nella sua mente, rendendo il suo viaggio emotivo ancora più complesso.

Nel frattempo, Hikmet va a trovare Enver e conosce più a fondo Bahar, in base a quello che la donna racconta.

Jale e Musa comunicano alle loro madri la volontà di divorziare. Dopo le discussioni con Hatice e Sirin, Enver si trasferisce a casa di Bahar, dove sposta anche la sua attività di sarto. Hatice sceglie di non prestare attenzione alla gelosia e ai tentativi manipolatori di Sirin e si dirige a casa di Bahar per cucinare e trascorrere una giornata con i nipoti; è un primo passo per ricucire i rapporti con Bahar ed Enver.

La forza di una donna va in onda su Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 17:15. La serie è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, insieme ad altri contenuti esclusivi.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE