Grande Fratello, Maxime Mbanda in lacrime per la sorpresa dei figli

Al Grande Fratello arriva una bellissima sorpresa per Maxime Mbanda. Durante la ventunesima puntata del reality, in onda mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5, il giocatore di rugby non è riuscito a trattenere le lacrime di fronte a un toccante videomessaggio dei suoi due figli Leone, di 4 anni, e Celeste, di un anno e mezzo. "Penso di essere un buon padre, ma la mia paura sarà soprattutto l'adolescenza perché è un tema abbastanza delicato della mia vita", ha rivelato Maxime ad Alfonso Signorini. Quindi, il concorrente del reality si è emozionato di fronte al messaggio in cui i due figli gli rivolgono gli auguri di Natale.

