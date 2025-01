Al Grande Fratello non si placa la tensione tra Jessica Morlacchi ed Helena Prestes. Nei giorni scorsi le due concorrenti sono state protagoniste di uno spiacevole episodio, culminato con il lancio di un bollitore da parte della modella brasiliana, che ha spinto Alfonso Signorini a entrare nella Casa per ammonire gli inquilini. Durante la ventunesima puntata del reality, in onda mercoledì 8 gennaio in prima serata su Canale 5, Helena e Jessica sono invitate ad analizzare quanto accaduto, ma entrambe restano ferme sulle proprie posizioni. "Io non voglio più una convivenza forzata con delle persone con cui non mi trovo bene e che sono false con me", esordisce la modella, evidenziando i ripetuti attacchi subiti.

"Io ero fuori di me", ammette Jessica, chiamata a spiegare perché si sia tolta il microfono mentre attaccava Helena. Quindi aggiunge: "Questa non è una convivenza normale, abbiamo molta paura e io sarei molto felice se lei tornasse a casa". "Sono andata a prendere il bollitore per lanciarle dell'acqua, perché non volevo rispondere alle parole che diceva", spiega ancora Helena, concentrandosi sull'episodio del bollitore. Solo in un secondo momento, scusandosi per quanto accaduto, la concorrente aggiunge: "Quello del bollitore è stato un gesto di aggressività estremo, ma sto anche ammettendo che non ce la faccio più a subire le provocazioni delle ultime ore".

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE