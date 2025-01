Al Grande Fratello è una puntata ricca di emozioni particolarmente forti per Stefania Orlando, invitata in Mistery a commentare la fine della storia d'amore con Simone Gianlorenzi. "Quando sono uscita dall'altro Grande Fratello, dopo essere stata via per sei mesi, ho avuto difficoltà nel riadattarmi alla realtà, quindi ero molto nervosa e intrattabile - ricostruisce la conduttrice, visibilmente emozionata - Probabilmente non gli sono stata vicino. Forse lui in quel momento si è allontanato, io non me ne sono accorta e quando sono tornata ha sentito l'esigenza di continuare sulla sua strada anche senza di me". Quindi, Stefania Orlando prosegue: "Non me l'aspettavo perché avrei voluto invecchiare con lui, però quando si ama si vuole veramente la felicità dell'altro e per me la cosa principale era che lui ritrovasse la sua serenità, perché era entrato in una profonda crisi e non volevo che stesse male".

"Oggi, dopo più di due anni ci siamo ritrovati, non più come marito e moglie ma come punto di riferimento uno dell'altra", ha proseguito. E quando Alfonso Signorini le chiede se sia ancora innamorata di Simone, la concorrente del reality risponde: "Sicuramente lui è l'uomo più importante della mia vita". La conduttrice si è infine emozionata nel ricevere una toccante lettera scritta proprio dall'ex marito Simone Gianlorenzi. "Tu sei casa e lo sarai sempre", scrive il chitarrista, che ha sottolineato l'importanza del legame ritrovato con Stefania Orlando.

TUTTE LE ULTIME NOTIZIE SU MEDIASET INFINITY MAGAZINE