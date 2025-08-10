Innocence, il riassunto delle puntate del 9 e 10 agosto

I momenti più importanti degli episodi della serie turca Innocence andati in onda il 9 e 10 agosto su Canale 5 e disponibili in streaming su Mediaset Infinity

Negli episodi 9 e 10 della nuova serie turca Innocence andati in onda sabato 9 e domenica 10 agosto e disponibili in esclusiva streaming su Mediaset Infinity, Ela tenta di uccidersi con un vetro rotto e solo l'intervento di Bahar riesce a calmarla.

In un flashback, scopriamo che Ela era stata interrogata dalla polizia riguardo l'uso di alcuni account falsi con cui aveva insultato Irem. La ragazza era stata rilasciata perché Irem, su pressione di Ilker, aveva ritirato la denuncia.

In ospedale, Ilker si trova a tu per tu con Ela, alla quale rivela importanti dettagli sulla loro relazione.

Ilker viene sorpreso da Bahar, che fa esplodere tutta la sua rabbia nei confronti dell'uomo.

In una conferenza stampa, Ilker dichiara di aver avuto una relazione con Ela, chiedendo pubblicamente scusa a sua moglie e alla sua famiglia.

Nel video qui sopra, il riassunto delle puntate di Innocence andate in onda il 9 e 10 agosto su Canale 5.

