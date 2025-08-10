La nuova puntata della serie turca Innocence (Masumiyet) è andata in onda domenica 10 agosto nel pomeriggio di Canale 5. La puntata, che potete vedere nel video qui sopra, è disponibile in streaming gratis su Mediaset Infinity, dove è possibile scoprire anche il cast completo e i personaggi di Innocence.

Innocence, la trama della puntata del 10 agosto

Hale Ilgaz, interpretata da Hülya Avşar, in una scena di Innocence

Dopo un'accesa discussione con suo padre, Ilker decide di recarsi in ospedale a parlare con Ela. Eludendo la sorveglianza, si trova a tu per tu con la ragazza, alla quale rivela importanti dettagli sulla loro relazione. Ilker viene sorpreso da Bahar, che fa esplodere tutta la sua rabbia nei confronti dell'uomo. La polizia lo allontana dall'ospedale, ponendolo agli arresti domiciliari in attesa delle successive fasi del processo. La notizia fa scalpore. Nel tentativo di influenzare l'opinione pubblica a favore di Ilker, Banu convoca una conferenza stampa nella quale l'uomo dichiara di aver avuto un'avventura di una notte con la ragazza, chiedendo pubblicamente scusa a sua moglie e alla sua famiglia. La confessione sortisce l'effetto sperato: le parole di Ilker vengono accolte come sincere. La reputazione di Ela e' nuovamente infangata, acuendo il dolore della ragazza.

