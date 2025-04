Settimana 2: il riepilogo delle chiavi della seconda puntata

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Ogni cosa muta, ogni cosa evolve e ogni equilibrio può essere stravolto. Un piccolo semplice cambiamento potrebbe non dare i risultati attesi, eppure basta osservare attentamente per comprendere quanto un battito d'ali di farfalla possa scatenare un uragano.

Sedici chiavi. Otto coppie. Una cassaforte. Un solo milione di euro in palio. Tutto questo resta immutato e fisso, ciò che può, invece, variare a The Couple – Una vittoria per due è il numero delle chiavi in possesso dei concorrenti.

Le sedici chiavi sono state distribuite tra le otto coppie in gara, due per ciascuna squadra, ma solo una chiave apre davvero la cassaforte che nasconde all'interno il milione. Il meccanismo è semplice: in ogni puntata, la coppia vincitrice delle sfide ha l'opportunità di conquistare almeno una chiave a un'altra coppia.

Durante la scorsa puntata, Antonino e Andrea capofila delle coppie, con tre chiavi in loro possesso, hanno visto crollare il loro trono, spodestati dalle sorelle Boccoli. Benedicta e Brigitta hanno conquistato l'ultima prova, in un testa a testa con i due ragazzi. La loro ricompensa è stata fruttuosa riuscendo a privare due coppie di una chiave.

La scelta è ricaduta su Antonino e Andrea e sui fratelli Mileto, cambiando così gli assetti delle chiavi:

La situazione è la seguente:

Le sorelle Boccoli guidano la classifica con quattro chiavi.

Danilo e Fabrizio chiudono la fila con zero chiavi.

Manila e Stefano, Jasmine e Pierangelo, Thais ed Elena, Antonino e Andrea, Laura e Giorgia, Lucia e Irma restano, invece, con due chiavi.

Non c'è da preoccuparsi per i due fratelli pugliesi. Avere zero chiavi non comporta nulla, nessuno svantaggio. Avranno l'occasione di conquistare nuove chiavi. Mentre Jasmine e Pierangelo e Thais ed Elena sono in Nomination e la coppia eliminata dovrà cedere le proprie chiavi, cambiando nuovamente gli assetti. Tra strategie e alleanze, il gioco entra nel vivo, chi conquisterà più chiavi?