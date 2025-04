Stefano Oradei lo ammette: "Io mi aspetto di tutto da tutti"

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Manila e Stefano, coppia nella vita e nel gioco di The Couple - Una Vittoria per Due, si concedono una boccata d’aria la sera di Pasqua. Il pensiero corre ai loro cari, ma anche alla puntata di domani e alla prova che potrebbero trovarsi ad affrontare.

“Ci saranno sempre delle prove, stanno per iniziare le Nomination. Ci sono dei rapporti però”, riflette Manila ad alta voce, sottolineando come sia più concentrata sulle relazioni umane che sul montepremi finale. Ovviamente vorrebbe conquistarlo, ma per lei ci sono cose ancora più importanti.

Anche Stefano si trova sulla stessa lunghezza d’onda: “Non è che non siamo focalizzati, ma la strada verso quel traguardo è talmente lunga che è fatta di un miliardo di aspetti”.

Per Manila, la parte più difficile è proprio questa: dover nominare le coppie con cui stanno condividendo il viaggio.

Stefano ammette che già assegnare i voti durante la seconda puntata è stato complicato, nonostante i soli sei giorni di conoscenza. Ora, dopo quattordici giorni di convivenza, diventa ancora più difficile: “Sono tutte persone, in modo diverso, comunque interessanti, perché abbiamo avuto rapporti con tutti”, ammette, felice delle relazioni costruite.

Secondo il ragazzo la differenza sta nel fatto che non sono tanto i rapporti personali a determinare le Nomination, quanto l’andamento delle prove, che crea una selezione naturale. A meno che qualcuno non abbia parlato male di loro durante la settimana, ipotesi che Manila e Stefano ritengono improbabile, visti i rapporti cordiali con tutti.

Nonostante questo, Stefano è ben consapevole che si trovano all’interno di un reality game, e precisa: “Io mi aspetto di tutto da tutti, nel senso che non sono mai sorpreso da nulla e non lo sarò mai. Non saremo sorpresi da nulla”. "Però siamo io e te” conclude dolcemente Stefano stringendole la mano, in riferimento all'esperienza che stanno vivendo.