Una domenica alternativa per le coppie: Pasqua insieme

Una giornata di tregua per le strategie, i concorrenti si godono un pranzo festivo

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Se il sabato sera sembra essere stato protagonista di strategie e nuove alleanze, il pranzo di questa domenica sembra portare pace, collaborazione e risate. Il motivo è presto detto: i concorrenti si uniscono per la prima festività festeggiata nella Casa delle Coppie di The Couple - Una vittoria per due.

È una domenica speciale, la domenica di Pasqua e le coppie ricevono diverse sorprese. Gli uomini si dedicano al barbecue: Antonino e Andrea, in compagnia dei fratelli Mileto, sono alle prese con cottura della carne e fiamme da domare.

Irma e Lucia, invece, con l'aiuto di Manila, prendono il possesso del piano cottura e preparano insalate, condimenti, e il ragù per la lasagna, con il supporto di Elena e Thais. Benedicta e Brigitta, Laura, Pierangelo e Jasmine, ma anche Giorgia, si dedicano alla tavola da apparecchiare. C'è chi aiuta, chi mangia qualcosa nell'attesa e chi, invece, come Stefano si prepara al brindisi: “Buona Pasqua a chi sta da solo a casa senza famiglia e amici e magari gli facciamo un po’ compagnia” afferma il ballerino quando ogni commensale si unisce al gruppo.

I calici sono in alto e i piatti ricchi di pietanze. Non resta che festeggiare e dimenticare pr un attimo che chi è seduto accanto è un temibile avversario che potrà conquistare la propria chiave per aprire la cassaforte con il milione custodito.

Per oggi, le coppie possono pensare alla cioccolata, ma domani li attendono le temute Nomination e la prima eliminazione dal gioco!