Brigitta Boccoli a Manila Nazzaro e Stefano Oradei: "Voi siete la coppia più forte qui dentro"

Dopo la prova di sincerità appena affrontata da tutte le coppie, le sorelle Boccoli e Manila e Stefano si confrontano su quanto appena accaduto, sulle loro percezioni dei compagni di gioco e sulle Nomination, ormai sempre più imminenti.

Manila, che dice di riuscire a cogliere diverse sfumature nelle persone, ammette di avere molte vibrazioni contrastanti. Ha però un’idea chiara: “Forse a volte c’è tanta scena, ma ciò non toglie che siano persone simpatiche, carine e perbene. Tuttavia, qui c’è un gioco, e il gioco inevitabilmente trasforma le persone, al di là delle intenzioni”.

Per la showgirl, il gioco è già iniziato. Stefano concorda e aggiunge che dalla terza puntata sarà ancora più evidente.

Quanto alle Nomination, Manila ricorda a se stessa e agli altri che si trovano in un contesto di gioco, dove prima o poi tutti dovranno affrontare il televoto. Stefano rivela che lui e sua moglie si aspettavano di essere votati già nella scorsa puntata e sono rimasti sorpresi di non essere stati scelti.

Brigitta, però, la pensa diversamente: “Io credo che voi siate la coppia più forte qui dentro, ma anche la più amata”. Trova il supporto della sorella Benedicta che la pensa come lei.

Manila sottolinea come, nella sua carriera, abbia capito che essere onesti, diretti e coerenti paga sempre: la sua strategia è semplicemente essere se stessa. Stefano, invece, ritiene che la forza sia relativa, e ricorda come né loro né altri si aspettassero che proprio le sorelle Boccoli vincessero la prova, conquistando l’immunità.

Tornando alle Nomination, le due coppie concordano sul fatto che sia impossibile decidere in anticipo chi votare: semmai, si può scegliere chi non votare per proteggerlo. Diversi i ragionamenti possibili in puntata: Benedicta riflette ad alta voce dicendo che si potrebbe votare il più debole per timore di finire in Nomination contro il più forte, e ammette di temere Irma e Lucia.

Manila la invita a non sottovalutarsi: “Quello che percepiamo qui dentro non corrisponde sempre a come siamo visti fuori”. E si complimenta con loro: “Voi siete un mito qui dentro”, aggiungendo che la loro diversità è proprio ciò che le rende così divertenti e amate nella Casa delle Coppie.

In un clima di gioco sempre più acceso, tra strategie, intuizioni e incoraggiamenti sinceri, le alleanze e le dinamiche in The Couple - Una Vittoria per Due sembrano già pronte a cambiare.