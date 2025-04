Benedicta Boccoli sulle Nomination: "Adesso bisogna fare strategia"

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La scelta di Elena e Thais apre nuovi scenari per le coppie in vista delle Nomination della terza puntata di The Couple - Una Vittoria per Due. Qual è la strategia giusta da seguire in vista della puntata? Proprio di questo discutono le sorelle Boccoli insieme a Laura.

Il gioco si fa duro e, per Benedicta, nonostante la convivenza sia pacifica e non ci siano stati grandi scontri, è arrivato il momento di iniziare a giocare: “I rapporti ci sono con tutti, ma adesso bisogna fare strategia”.

La concorrente è convinta che la sua coppia sia a rischio, temendo di ricevere diversi voti, e per questo inizia a ragionare ad alta voce, con grande trasparenza, sulla strategia da adottare. La domanda che si pone è: quale coppia più debole potrebbero nominare per aumentare le loro possibilità di salvezza?

“Devi anche votare qualcuno a cui sei affezionato. Una cosa è la simpatia, un’altra è il gioco” spiega, illustrando il proprio ragionamento con l’obiettivo di salvarsi il più possibile.

Benedicta dichiara apertamente la sua linea d’azione: “Io con le pugili non ci voglio andare in Nomination, questo è sicuro. Io non le voto”.

Laura comprende il suo punto di vista, riconoscendo anche lei la forza delle pugili, e ammette che si tratta di una strategia valida.