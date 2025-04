La difficile scelta di Thais Wiggers ed Elena Barolo: due Nomination alle sorelle Testa

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Una nuova scelta per le coppie

The Couple - Una Vittoria per Due riesce sempre a sorprendere le coppie in gara. Quando meno se lo aspettano, i concorrenti vengono convocati per ricevere un nuovo misterioso messaggio.

I concorrenti hanno solo tre minuti di tempo per scegliere una coppia che avrà la possibilità di varcare la Stanza delle Scelte, dove, come di consueto, potrà trovarsi di fronte a un vantaggio oppure a uno svantaggio. Entrare è a loro rischio e pericolo. Il tempo scorre veloce e, alla fine, il duo che decide di sfidare la sorte è quello composto da Thais ed Elena, curiose di scoprire il proprio destino.

Passano diversi minuti dal loro ingresso: la curiosità delle coppie escluse cresce a dismisura. Quando la scelta viene finalmente compiuta, le due amiche rientrano nella Casa delle Coppie con una busta in mano, pronte a rivelare il contenuto ai compagni.

Le ragazze hanno avuto la possibilità di selezionare, sempre a loro rischio e pericolo, altre tre coppie che, insieme a loro, affronteranno una nuova prova. Solo una coppia vincerà la sfida, ottenendo la possibilità di entrare in possesso di una busta blu dal contenuto ancora misterioso.

Senza esitazioni, Thais ed Elena espongono la loro decisione e la strategia adottata: scelgono di dare una possibilità ai fratelli Mileto, che non possiedono alcuna chiave; a Jasmine e Pierangelo, con i quali condividono il rischio di dover lasciare presto il gioco; e a Giorgia e Laura, che nella precedente prova — montare una sedia nel minor tempo possibile — non avevano totalizzato un buon punteggio.

Automaticamente, i grandi esclusi risultano essere le sorelle Boccoli, in quanto proprietarie di quattro chiavi, Manila e Stefano, Antonino e Andrea, e le sorelle Testa ritenute troppo forti nelle prove.

Lo svolgimento della prova

Per le coppie selezionate è ora il momento di entrare nella White Room: davanti a loro, due tavoli disposti uno di fronte all’altro. Su uno si trovano una bilancia e alcuni coltelli; sull’altro, quattro box di frutta: una mela, una banana, un ananas e un’arancia per ciascuna coppia.

La prova consiste nel tagliare il frutto in due parti il più possibile uguali.

Il primo frutto protagonista è la mela: taglio dopo taglio, la coppia più precisa risulta essere quella dei fratelli Mileto, mentre Giorgia e Laura si rivelano le meno accurate e sono costrette a lasciare la stanza.

Anche nella seconda manche, dedicata al taglio dell’arancia, Danilo e Fabrizio si classificano al primo posto. A dover abbandonare la competizione sono invece Jasmine e Pierangelo, autori di un taglio poco preciso.

L’ultima manche vede protagonista la banana: Thais ed Elena vincono la prova, superando i fratelli Mileto, che fino a quel momento si erano distinti per la loro precisione.

La scelta di Thais ed Elena

Thais ed Elena rientrano nella Casa delle Coppie vittoriose, ma con uno sguardo serio e poco entusiasta. Posizionate al centro della stanza, attirano l’attenzione di tutti i compagni e, con tono solenne, si preparano a rivelare il contenuto della fatidica busta.

“Abbiamo dovuto scegliere una coppia a cui assegnare due Nomination” spiega Elena, ricordando quanto già accaduto con Antonino e Andrea. Prosegue poi: “Siamo andate per esclusione, basandoci su varie motivazioni, e abbiamo scelto chi, secondo noi, è una coppia molto forte, non solo fisicamente ma anche mentalmente”, aggiungendo che, a loro avviso, questa coppia è molto amata sia all’interno che all’esterno della Casa delle Coppie.

Elena annuncia infine: “I nostri due punti di nomination vanno alle sorelle Testa”. Thais aggiunge un ulteriore tassello al ragionamento: “Pensiamo che il gruppo non vi nominerà”, sottolineando così che, secondo loro, non è affatto scontato che le due ragazze finiscano al televoto.

“Senza rancore” risponde Irma, accettando sportivamente le Nomination. Le quattro ragazze si abbracciano con sincerità. “Non siete voi ad avere torto” continua Irma, mostrando empatia verso Thais ed Elena, consapevole della difficoltà della scelta che hanno dovuto affrontare.