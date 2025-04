La scelta rischiosa di Antonino Spinalbese e Andrea Tabanelli

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

La seconda prova settimanale ha portato già qualche scossone nella Casa delle Coppie e perché portare pace, quando si può agitare ancora di più la corrente? Le squadre di The Couple - Una vittoria per due vengono radunate per un importante messaggio: la classifica della prova.

All'ultimo posto si posizionano le sorelle Boccoli, a vincere la prova, invece, sono due uomini. Nonostante la discussione tra i concorrenti e Antonino per aver agevolato i fratelli Mileto, non sono loro a spuntarla su tutti, ma è proprio l'hair stylist e il suo compagno a strappare la vittoria.

Per entrambi, c'è un'importante decisione da prendere, vantaggio o svantaggio? Come sempre, i due concorrenti sono chiamati nella Stanza delle Scelte e qui scoprono di dover nominare una coppia. Dare due voti a una squadra o prendere quei due voti per loro e rischiare, così, di andare in Nomination, partendo già con due voti.

Sulle prime, Antonino vuole azzardare: "Lo sai, a me piace il rischio, direi di prendere per noi i due voti". Andrea è titubante, non sa cosa fare: dare i due voti a Jasmine e Pierangelo o tenerli per sé? I due giovani baresi sarebbero gli indirizzati delle loro prossime Nomination, con loro non ci sono rapporti. Inoltre, secondo il loro pensiero, essendo loro già a rischio eliminazione, se dovessero abbandonare il gioco i due voti andrebbero persi.

Antonino crede che chi vince le Nomination ruba le chiavi dell'altra coppia, ma Andrea lo corregge: "Chi esce regala le sue chiavi a chi vuole!" Questo dettaglio cambia tutto e allora i due ragazzi scelgono definitivamente Jasmine e Pierangelo.

Rientrati in salone, mettono al corrente le altre coppie della loro decisione e affermano: "Abbiamo cercato di limitare i danni". Nella Casa delle Coppie si apre una piccola analisi di questa decisione. Cosa avrebbero fatto gli altri? Non sembra ci siano diverse alternative e gli stessi Jasmine e Pierangelo avrebbero agito alla stessa maniera.

Tutto è bene quel che finisce bene, o forse no? Questa scelta potrebbe influire anche sulle scelte degli altri e condannare così altre squadre. Oppure nulla cambierà. Per averne la certezza occorre attendere lunedì sera e scoprire cosa avrà causato questa decisione.