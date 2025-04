La sfida continua: nuove coppie alla prova in White Room

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Nella giornata di ieri, i concorrenti hanno ricevuto un messaggio che ha messo alla prova alcune coppie. Oggi, il gruppo si riunisce nuovamente per una nuova comunicazione di The Couple. A leggerla ad alta voce è Stefano:

«Riparte la sfida: altre quattro coppie stanno per cimentarsi nella prova che le attende nella White Room. Chi vincerà?»

Come ieri, la prova consiste nel montare una sedia: precisione, velocità e collaborazione saranno fondamentali. È il turno delle sorelle Boccoli, di Antonino e Andrea, dei fratelli Mileto e di Elena e Thais.

Le prime a raggiungere la stanza sono proprio la coppia di amiche: la prova ha inizio. A prendere il comando è subito Thais, più a suo agio, rispetto a Elena, con i materiali a loro disposizione.

Una volta conclusa la prova, le due si concedono una boccata d’aria in giardino e commentano soddisfatte il loro operato.

“Vedi? È servita la mia mente schematica all’inizio per capire” osserva Thais. Elena si complimenta con lei e le chiede se le fosse già capitato di montare delle sedie. La ragazza spiega che, vivendo da sola con sua figlia, le è successo spesso.

“Tu mi hai aiutato un sacco, eh”, aggiunge Thais, ringraziando la sua compagna di avventura. Le due concordano sul fatto di completarsi a vicenda: una più creativa, l’altra più precisa, formando così un duo perfetto per la prova.

Le due ragazze concludono il festeggiamento dandosi un cinque, contente del loro lavoro di squadra, sperando di classificarsi in una buona posizione.

Dopo di loro, raggiungono la White Room anche Benedicta e Brigitta: con più fatica iniziano la prova. Ma le sorelle non si lasciano abbattere: tra un tentativo e l’altro, trovano persino il modo di ridere tra un errore e l'altro, pur sapendo di essere tutt’altro che portate per quell’attività. Ma la consapevolezza delle loro difficoltà non le scoraggia: continuano a provarci, determinate a non arrendersi.