Una prova dall'incastro perfetto

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

In arrivo una nuova sfida per le coppie, perché la chiave che aprirà la cassaforte contenente un milione bisogna guadagnarsela! Tutti riuniti davanti al led, i concorrenti leggono un messaggio apparso per loro:

"Per essere una coppia vincente servono affinità, coordinazione e fiducia nelle mosse dell'altro. Siete pronti a dimostrare di essere la coppia migliore?"

Le prime a sfidare la sorte sono le sorelle Testa che, entrate nella White Room, trovano davanti a loro una serie di pezzi bianchi e delle viti. Si tratta di una sedia da montare ma con una difficoltà in più: uno dei loro polsi sarà legato a quello della compagna.

Irma e Lucia no si scoraggiano e, più velocemente possibile, afferrano la brugola e avvitano ogni parte. Dimostrano di avere un'ottima coordinazione, da manuale!

Alla fine, il pezzo di mobilio si regge in piedi e le due possono sedersi sulla loro opera d'arte con un sorriso stampato in faccia.

Un po' differente la prestazione di Pierangelo e Jasmine: ci mettono tutto l'impegno, ma anche un bel po' di confusione! I due improvvisano e cercano di capire dove vada ogni pezzo così alla fine, grazie alla loro collaborazione, riescono a terminare l'impresa.