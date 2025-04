Una prova di sincerità per le coppie: chi dice la verità e chi si nasconde?

I concorrenti rispondono a domande scomode in una prova di sincerità

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

I colpi di scena a The Couple - Una Vittoria per Due non mancano mai: anche durante il giorno di Pasqua tutte le coppie vengono sottoposte a una prova di sincerità.

Thais ed Elena fanno il loro ingresso nella zona living con una teca contenente diversi ovetti, al cui interno sono nascoste domande a cui le coppie dovranno rispondere sinceramente, per poi porre la stessa domanda a un altro team a loro scelta.

I primi a iniziare sono Antonino e Andrea: devono svelare quali osservazioni li hanno feriti e perché.

Antonino ammette di esserci rimasto leggermente male quando Benedicta lo ha definito “moscione”, riferendosi al suo carattere molto tranquillo. Poi Andrea chiede proprio alle sorelle di rispondere alla stessa domanda.

Benedicta si rivolge a Manila e, con grande onestà, rivela: “A me ha ferito il fatto che tu ti sia offesa per uno scherzo ingenuo”. La replica arriva subito: “Io non mi sono offesa, ci sono rimasta male”, sottolineando la differenza tra le due cose.

Brigitta invece ammette di esserci rimasta male quando Pierangelo ha espresso su di lei un’impressione iniziale errata, definendola anaffettiva.

Tocca poi a loro pescare una nuova domanda: “Quale coppia sta interpretando il gioco nel modo sbagliato e perché?”.

Con grande sincerità indicano i fratelli Mileto, criticando alcuni loro comportamenti definiti “preistorici”. In particolare, Brigitta spiega: “Noi crediamo che voi siate molto più intelligenti di quanto vogliate far credere”.

Chiamati a rispondere alla stessa domanda, Danilo e Fabrizio ammettono scherzosamente che anche Antonino e Andrea si comportano a volte come loro.

Il loro bigliettino nasconde un’altra domanda: “Quale coppia nasconde un segreto?”.

Con qualche difficoltà, Danilo fa un nome: “Elena nasconde un segreto”, invitando le veline a raggiungere il centro della stanza.

Elena, chiamata a rispondere, spiega la sua teoria: “Pier e Jasmine hanno tanti segreti. Pier soprattutto”, e specifica: “Tu sei criptico e molto simile a me. Tu sei mille sfumature, come quelle che usi per dipingerti il viso”.

Non tutte le domande, però, sono spinose: Elena e Thais rivelano che, per loro, la coppia più divertente è proprio quella dei fratelli Mileto.

Il gioco continua: alla domanda “Chi vi sembra il più sincero e il meno sincero?” rispondono Manila e Stefano.

Benedicta scherza, invitando in particolare Manila a “mettere un po’ di pepe”.

Accogliendo l’invito, Manila e Stefano ammettono che, secondo loro, la più sincera è Lucia, mentre i meno sinceri nei confronti del gruppo sono i fratelli Mileto, precisando che il giudizio riguarda solo alcune dinamiche interne e non la loro genuinità personale o la vita fuori dal gioco. Manila chiarisce che si riferisce al fatto che alcune relazioni sembrano più vere di altre.

Irma, invece, ritiene che il meno sincero nei suoi confronti sia Antonino: “Ti sei aperto meno con noi rispetto ad altre coppie”.

Alla domanda “Quale coppia finge di non essere interessata al gioco?”, Giorgia e Laura rispondono Antonino e Andrea, trovando l’accordo anche di Jasmine e Pierangelo. Quest’ultimo precisa che vede Andrea più coinvolto, mentre Antonino sembra fingere il contrario.

Infine, ai fratelli Mileto viene chiesto chi, secondo loro, sia la coppia più doppiogiochista. Con fatica fanno il nome di Irma, suggerito da lei stessa.

Come in ogni prova di verità, alcune coppie si sono esposte di più, altre di meno. Ma hanno davvero detto tutta la verità?