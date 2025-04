Le sorelle Boccoli vincono la seconda puntata

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Si parte con l’ultima sfida, quella decisiva, che decreterà la coppia vincitrice della seconda puntata di The Couple - Una Vittoria per Due!

Le sorelle Boccoli, Giorgia e Laura, Manila e Stefano, e Antonino e Andrea si mettono alla prova per conquistare l’immunità e rubare due chiavi agli avversari.

Riunite tutte insieme, le coppie si posizionano davanti ai fatidici pulsanti che, nella scorsa puntata, avevano decretato la vittoria di Andrea e Antonino. Anche questa volta, i concorrenti dovranno premerli esattamente allo scoccare dei sessanta secondi.

Concentrati, tutti iniziano a contare mentalmente e, in momenti diversi, premono i pulsanti.

Andrea lo fa prima del previsto secondo il conteggio di Antonino, suscitando il suo malcontento.

Le sorelle Boccoli rivelano la loro strategia: si sono aiutate usando le mani per contare.

La coppia che si è allontanata di più dai sessanta secondi è quella formata da Manila e Stefano, con un tempo di 61 secondi e 60 centesimi.

Subito dopo, Laura e Giorgia, con 61 secondi e 35 centesimi.

La tensione sale: solo due coppie restano in gioco per la vittoria. A spuntarla sono le sorelle Boccoli, con un tempo di 60 secondi e 72 centesimi, rendendo Antonino e Andrea secondi classificati.

Brigitta e Benedicta ottengono così l’immunità e la possibilità di rubare due chiavi agli avversari, scegliendo se sottrarle entrambe alla stessa coppia o distribuirle.

Nella Stanza delle Scelte, in collegamento con la zona living, hanno 30 secondi per decidere a quali coppie in gara rubare una o più chiavi.

Optano per differenziare: la prima coppia penalizzata è quella di Antonino e Andrea, la seconda quella dei fratelli Mileto, ritenuti forti fisicamente e probabilmente molto apprezzati dal pubblico per la loro simpatia.

Con questa mossa, le sorelle Boccoli arrivano a un totale di 4 chiavi. Tutte le altre coppie ne hanno 2, mentre Danilo e Fabrizio restano a quota zero.

Ma Ilary rivela che non è detta l’ultima: i fratelli Mileto avranno altre occasioni per riconquistare le loro chiavi.