Le coppie vincitrici delle precedenti sfide si affrontano per guadagnare l'immunità

THE COUPLE - UNA VITTORIA PER DUE

Si parte con la prima sfida che decreterà la coppia vincitrice di puntata! Jasmine e Pierangelo, Thais ed Elena, Manila e Stefano e Antonino e Andrea si metteranno alla prova per guadagnare l'immunità e rubare una chiave agli avversari.

Riunite tutte assieme, le coppie si posizionano davanti a dei pulsanti che i concorrenti dovranno premere esattamente quando verranno raggiunti i sessanta secondi.

Concentrate, le coppie si mettono a contare nella loro testa e, in momenti differenti, schiacciano i pulsanti.

Ilary chiede quale criterio abbiano usato per scegliere l'attimo fuggente. Alcuni hanno sbattuto le palpebre, altri si sono figurati i numeri nella mente, altri ancora si sono affidati alla sorte. Tra questi, rientra Antonino, che confessa di aver premuto un po' a caso.

La dea bendata gli è amica e, con un tempo di sessantadue secondi, l'hair stylist, assieme al suo compagno di squadra, si aggiudica il miglior risultato. Antonino e Andrea vincono la prima puntata!

Dopo gli onori tocca anche agli oneri: i due ragazzi dovranno decidere a quale sfortunata coppia sottrarre la chiave. La scelta non è delle più facili, il duo potrebbe farsi odiare fin dall'inizio dagli altri compagni.

Nonostante provino a ragionare, Andrea e Antonino non riescono ad arrivare a un punto d'incontro e, sempre guidati dall'istinto, rubano la chiave a Pierangelo e Jasmine.

Tornati in salone, Andrea e Antonino rivelano a tutti la loro scelta. Ammettendo di aver seguito un criterio del tutto aleatorio, indicano Jasmine e Pierangelo. Come previsto, Pierangelo è deluso: non gli stanno più simpatici!

Il conto delle chiavi è adesso differente: Antonino e Andrea ne hanno tre, mentre Jasmine e Pierangelo solo una. Ma la sfida è appena cominciata, ancora tutto può cambiare!