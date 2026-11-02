Gli highlights di Verissimo del 31 ottobre e dell'1 novembre

Dalla nuova frequentazione di Francesca Coppola di Temptation Island al parto in casa della cantante Giorgia fino alla nascita prematura della seconda figlia di Francesca Chillemi: sono alcuni dei momenti salienti delle puntate di Verissimo di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre.
Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni hanno parlato dei loro 33 anni d'amore: "Ci siamo sposati due volte". Evelina Sgarbi è tornata a parlare delle condizioni di salute del papà Vittorio: "La situazione è più o meno stabile, ma ancora molto complessa e critica". Massimo Gramellini ha parlato della paternità all'eta di 58 anni: “A un certo punto non pensavo più che sarei diventato papà".
Emanuel Lo ha raccontato che la compagna Giorgia ha partorito in casa il loro figlio Samuel. Antonella Elia ha parlato del delicato intervento che ha affrontato recentemente. L'attore argentino Rodrigo Guirao ha rivelato di avere il cuore impegnato: "Sono fidanzato con Arianna". Delia Duran ha parlato della nuova partecipazione del compagno Alex Belli al Grande Fratello Vip e ha ricordato l'esperienza del 2021.
Nel video sopra, i momenti salienti delle interviste di Verissimo di sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre.