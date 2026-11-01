Emanuel Lo: "Io e Giorgia abbiamo scelto il parto in casa. Nostro figlio Samuel è nato nella sua cameretta"

Emanuel Lo parla a Verissimo della lunga storia d'amore con la cantante Giorgia, a cui è legato da più di 20 anni. "Metà della mia vita l'ho passata con Giorgia. È la mia nuova famiglia", afferma il coreografo e ballerino, 47 anni. Nel 2010 Emanuel Lo e Giorgia sono diventati genitori di Samuel. "Nostro figlio è nato in casa", racconta il coreografo e ballerino.

"Samuel doveva nascere in ospedale, ma poi siamo dovuti tornare a Roma e abbiamo deciso di fare il parto in casa. È stata un'esperienza magica. Non mi scorderò mai quando è nato. Il parto è avvenuto nella sua cameretta, è stato fatto in acqua, quindi è passato dall'acqua all'acqua", spiega Emanuel Lo, che ricorda perfettamente il giorno in cui è diventato papà: "Gli ultimi tre minuti del parto, Giorgia mi ha chiesto se volevo uscire. In quei tre minuti è nato Samuel. Credevo di sentire a un certo punto piangere, invece non ho sentito nulla. Quando sono rientrato in camera, ho trovato Giorgia con Samuel in braccio. È stato bellissimo".

Emanuel Lo e Giorgia sono legati dal 2004. Per quanto riguarda l'eventualità di coronare il loro amore con il matrimonio, il ballerino rivela: "La proposta di matrimonio c'è stata. Gliel'ho chiesto davanti al camino. Abbiamo pianto come degli scemi quando ci siamo detti sì. Poi non abbiamo fatto nulla e sono passati 16 anni, abbiamo avuto un figlio".

In futuro Emanuel Lo non esclude che ci possa essere il matrimonio, ma per il ballerino è come se fossero già sposati: "Quel sì che ci siamo detti il giorno della proposta è stato il nostro matrimonio. È stato importante quanto un matrimonio. Non è stato un sì che è rimasto lì, lo sappiamo che c'è quel sì".