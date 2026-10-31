Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni: "Ci siamo sposati due volte"

Natasha Stefanenko e il marito Luca Sabbioni parlano a Verissimo dei loro 33 anni d'amore. "Ci siamo conosciuti nel 1993", ricorda la conduttrice ed ex modella, 57 anni. È stato Luca Sabbioni a fare il primo passo: "Si è fatta corteggiare anche troppo, ma non ho mollato finché non ha ceduto". Dell'inizio della loro storia Natasha Stefanenko ricorda: "La prima cosa che mi ha detto è stata: 'Ci sposiamo?'".

Genitori di Sasha (2000), Natasha Stefanenko e Luca Sabbioni si sono sposati con rito civile nel 1995 e hanno celebrato il matrimonio religioso nel 2025. Parlando del secondo matrimonio, l'ex modella e conduttrice racconta: "Abbiamo fatto tutto in Brasile in una chiesetta con pochi intimi. È stato bellissimo, molto emozionante".