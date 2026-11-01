Francesca Chillemi parla per la prima volta della nascita della sua seconda figlia Esmeralda, che oggi ha 14 mesi, avuta con il compagno Eugenio Grimaldi. "Ha avuto un po' fretta di nascere. È nata tanto prematura. È nata di sei mesi, pesava 800 grammi", rivela l'attrice, 41 anni, mamma anche di Rania, nata nel 2016 dalla relazione con Stefano Rosso.

Parlando della seconda gravidanza, Francesca Chillemi racconta: "L'ho vissuta in modo diverso rispetto alla prima. Ero più tranquilla perché era qualcosa che già conoscevo. Però è stata troppo breve. Non dovevo fare visite particolari, ma ho avuto una sensazione per cui mi sono detta 'facciamo una visita in più'. Grazie a quella visita è andata bene a entrambe". Alla domanda se abbia avuto paura, l'attrice risponde senza trattenere le lacrime: "Non ho avuto tempo di avere paura".

Oggi la seconda figlia di Francesca Chillemi sta bene: "È stato un percorso difficile, ma bello, molto intenso. La mia bimba sta bene. Adesso la cosa che mi fa impazzire è vedere queste due bambine di un'età così diversa, ma tra cui c'è tanto amore".