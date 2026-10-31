Massimo Gramellini e la paternità all'età di 58 anni: “A un certo punto non pensavo più che sarei diventato papà"

Massimo Gramellini parla a Verissimo della paternità all'età di 58 anni. "A un certo punto non pensavo più che sarei diventato papà", afferma il giornalista, 66 anni, che lancia un messaggio: "Non perdete la speranza".

Massimo Gramellini è sposato con la scrittrice Simona Sparaco, 47 anni. Nel 2019 la coppia ha avuto il figlio Tommaso, che oggi ha sette anni. Inoltre Simona Sparaco è mamma anche di Diego, di 14 anni, avuto da una precedente relazione e che per Massimo Gramellini è come un figlio.

Parlando dell'adolescenza di Diego, Massimo Gramellini dice: "L'adolescenza è una malattia, ma a un certo punto passa. Mi hanno promesso che dopo i 20 anni tornano umani. Dicono sia così".