Dopo la fine della storia con Danilo D'Angelo, Francesca Coppola presenta a Verissimo la sua nuova frequentazione Graziano Lombardo. "È nato tutto per caso. Ero in un periodo in cui non avevo voglia di conoscere nessuno però Graziano mi è stato tanto vicino, ho pianto con lui", racconta l'ex protagonista di Temptation Island.

Galeotta per l'incontro tra i due è stata Sabrina Soussi, amica di Graziano. "Si sono conosciuti quando Francesca è venuta a trovarmi a Catania", racconta Sabrina. Francesca Coppola e Graziano Lombardo vivono una storia a distanza: "Lui abita a Catania e io a Napoli. Non è facile vederci".

Per quanto riguarda la gelosia di Francesca, che il suo ex fidanzato Danilo ha sempre considerato eccessiva, l'ex protagonista di Temptation Island dice: "Oggi penso che non ero solo io il problema. Graziano va in palestra, Graziano esce con gli amici. Ho capito che io e Danilo vedevamo l'amore in due modi diversi. Lui vorrebbe una libertà che a me non sta bene, ma non la libertà di andare in palestra o uscire. Lui vorrebbe frequentare un'altra persona e avere me a casa".