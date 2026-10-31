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L'intervista31 ottobre 2026

Evelina Sgarbi: "La situazione di papà Vittorio è più o meno stabile, ma ancora molto complessa e critica"

La figlia di Vittorio Sgarbi torna a parlare a Verissimo delle condizioni di salute del papà: “Ho paura di non poter più recuperare il nostro rapporto, il declino è stato davvero pesante"
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"È la quarta volta che vado a trovare papà in ospedale, sto cercando di andare una volta la settimana": Evelina Sgarbi torna a parlare a Verissimo delle condizioni di salute del papà, 74 anni, che a inizio ottobre era stato ricoverato in terapia intensiva.

"È passato da terapia intensiva a subintensiva e pneumologia, però purtroppo la situazione è più o meno stabile come prima, ma molto complessa e ancora critica", spiega la figlia di Vittorio Sgarbi e Barbara Hary, 26 anni. Evelina Sgarbi non è sicura che il padre l'abbia riconosciuta durante una delle sue visite: "La penultima volta che sono andata la settimana scorsa gli è stata fatta una domanda e gli è stato chiesto: 'Ah, ma se c'è tua figlia Evelina, sei felice?' Lui ha fatto un sì con la testa. Spero che fosse davvero cosciente di sé. Però le cose che sono state dette -'parla', 'sta bene' - chiamare al miracolo no, purtroppo".

Nonostante le difficoltà, Evelina porta avanti la sua battaglia per il padre: "Per me è un modo anche di mostrargli quanto io ci tengo, quanto gli voglio bene, nonostante i nostri rapporti non siano stati quelli canonici, che un padre e una figlia normalmente hanno". La figlia di Vittorio Sgarbi non nega di temere che, viste le condizioni di salute del padre, il loro rapporto non si possa più recuperare: "Adesso è tanto che non sta bene, il declino è stato veramente pesante. Non so neanch'io come possono andare le cose. Sto vivendo molto alla giornata, anche perché se ci penso troppo non vivo più".

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